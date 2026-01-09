Принудительное возвращение украинцев из ЕС: в ЦПД заявили о фейке

Как отмечается, в соцсетях распространяется видео, замаскированное под материал западного издания, в котором утверждается, что Польша, Германия и Франция якобы "обязались в течение двух месяцев вернуть в Украину более 40 тысяч человек призывного возраста для прохождения военной службы".

Для правдоподобности в ролике использованы реальные кадры со встречи "Коалиции желающих" в Париже 6 января, на которые наложен вымышленный текст.

В ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности.

"Никаких официальных заявлений, решений или договоренностей между Украиной и странами ЕС по "принудительному возвращению 40 тысяч человек за два месяца" не существует, так же как и подобных материалов в западных медиа", - говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что распространение таких фейков является частью российской информационной операции.

Она направлена на запугивание украинцев за рубежом, дискредитацию европейских партнеров Украины и искусственное нагнетание напряжения в отношениях между Украиной и ЕС.

Как отмечают в ЦПИ, российская пропаганда системно создает фейковые видео и "новости", имитируя стиль западных медиа, чтобы придать дезинформации видимость достоверности и усилить ее влияние на аудиторию.