Примусова евакуація триває на Донеччині, потрібно вивезти понад 500 дітей

Примусова евакуація на Донеччині триває

503 дитини ще потрібно вивезти, уточнив чиновник.

Скільки залишилося евакуювати:

окремі райони Краматорська і Славянська - 38 дітей;

село Криниці - 4 дитини,

село Степанівка - одна дитина,

Краматорська громада - 460 дітей.

У місті Миколаївка раніше залишалося дві дитини з однієї родини. За даними Петліна, 15 серпня цих двох дітей евакуювали. Наразі в місті неповнолітніх немає.

Нагадаємо, що адміністрація Донецької області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки. Загалом йдеться про вивеезення 525 дітей із 424 родин.

Також стало відомо, що в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.