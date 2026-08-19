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Примусова евакуація триває на Донеччині, потрібно вивезти понад 500 дітей

22:18 19.08.2026 Ср
1 хв
Найбільше неповнолітніх залишається у Краматорській громаді
aimg Олена Бджола
Фото: евакуація дітей поліцейськими (t.me_mvs_ukraine)

З 7 населених пунктів Донеччини, де оголошено примусову евакуацію дітей, у серпні вивезли 169 осіб. Залишається ще пів тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитра Петліна, передає "Суспільне Донбас".

Примусова евакуація на Донеччині триває

503 дитини ще потрібно вивезти, уточнив чиновник.

Скільки залишилося евакуювати:

  • окремі райони Краматорська і Славянська - 38 дітей;
  • село Криниці - 4 дитини,
  • село Степанівка - одна дитина,
  • Краматорська громада - 460 дітей.

У місті Миколаївка раніше залишалося дві дитини з однієї родини. За даними Петліна, 15 серпня цих двох дітей евакуювали. Наразі в місті неповнолітніх немає.

Нагадаємо, що адміністрація Донецької області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки. Загалом йдеться про вивеезення 525 дітей із 424 родин.

Також стало відомо, що в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

Ще 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.

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