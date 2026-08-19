Примусова евакуація триває на Донеччині, потрібно вивезти понад 500 дітей

З 7 населених пунктів Донеччини, де оголошено примусову евакуацію дітей, у серпні вивезли 169 осіб. Залишається ще пів тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитра Петліна, передає "Суспільне Донбас".
503 дитини ще потрібно вивезти, уточнив чиновник.
Скільки залишилося евакуювати:
У місті Миколаївка раніше залишалося дві дитини з однієї родини. За даними Петліна, 15 серпня цих двох дітей евакуювали. Наразі в місті неповнолітніх немає.
Нагадаємо, що адміністрація Донецької області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки. Загалом йдеться про вивеезення 525 дітей із 424 родин.
Також стало відомо, що в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.
Ще 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.