Принудительная эвакуация продолжается в Донецкой области, нужно вывезти более 500 детей

Принудительная эвакуация в Донецкой области продолжается

503 ребенка еще предстоит вывезти, уточнил чиновник.

Сколько осталось эвакуировать:

отдельные районы Краматорска и Славянская - 38 детей;

село Криницы - 4 ребенка,

село Степановка - один ребенок,

Краматорская громада - 460 детей.

В городе Николаевка раньше оставалось два ребенка из одной семьи. По данным Петлина, 15 августа этих двоих детей эвакуировали. Теперь в городе несовершеннолетних нет.

Напомним, что администрация Донецкой области усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки. В целом речь идет о вывозе 525 детей из 424 семей.

Также стало известно, что в Украине был утвержден механизм эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.