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Принудительная эвакуация продолжается в Донецкой области, нужно вывезти более 500 детей

22:18 19.08.2026 Ср
1 мин
Больше всего несовершеннолетних остается в Краматорской громаде
aimg Елена Бджола
Фото: эвакуация детей полицейскими (t.me_mvs_ukraine)

Из 7 населенных пунктов Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, в августе вывезли 169 человек. Остается еще полтысячи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела Департамента по гражданской защите Донецкой ОВА Дмитрия Петлина, передает "Суспильне Донбасс".

Принудительная эвакуация в Донецкой области продолжается

503 ребенка еще предстоит вывезти, уточнил чиновник.

Сколько осталось эвакуировать:

  • отдельные районы Краматорска и Славянская - 38 детей;
  • село Криницы - 4 ребенка,
  • село Степановка - один ребенок,
  • Краматорская громада - 460 детей.

В городе Николаевка раньше оставалось два ребенка из одной семьи. По данным Петлина, 15 августа этих двоих детей эвакуировали. Теперь в городе несовершеннолетних нет.

Напомним, что администрация Донецкой области усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки. В целом речь идет о вывозе 525 детей из 424 семей.

Также стало известно, что в Украине был утвержден механизм эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.

Еще 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. Из-за постоянной угрозы российских обстрелов в безопасные районы должны уехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.

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