ua en ru
Ср, 19 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Примусова евакуація триває на Донеччині, потрібно вивезти понад 500 дітей

22:18 19.08.2026 Ср
1 хв
Найбільше неповнолітніх залишається у Краматорській громаді
aimg Олена Бджола
Примусова евакуація триває на Донеччині, потрібно вивезти понад 500 дітей Фото: евакуація дітей поліцейськими (t.me_mvs_ukraine)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

З 7 населених пунктів Донеччини, де оголошено примусову евакуацію дітей, у серпні вивезли 169 осіб. Залишається ще пів тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника відділу Департаменту з питань цивільного захисту Донецької ОВА Дмитра Петліна, передає "Суспільне Донбас".

Примусова евакуація на Донеччині триває

503 дитини ще потрібно вивезти, уточнив чиновник.

Скільки залишилося евакуювати:

  • окремі райони Краматорська і Славянська - 38 дітей;
  • село Криниці - 4 дитини,
  • село Степанівка - одна дитина,
  • Краматорська громада - 460 дітей.

У місті Миколаївка раніше залишалося дві дитини з однієї родини. За даними Петліна, 15 серпня цих двох дітей евакуювали. Наразі в місті неповнолітніх немає.

Нагадаємо, що адміністрація Донецької області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки. Загалом йдеться про вивеезення 525 дітей із 424 родин.

Також стало відомо, що в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

Ще 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Через постійну загрозу російських обстрілів у безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Евакуація Війна Росії проти України
Новини
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, було влучання у будівлю Нацполіції
Аналітика
Фальстарт Федорова чи виклик Банковій: чи стали реальнішими вибори на тлі викриттів НАБУ
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Фальстарт Федорова чи виклик Банковій: чи стали реальнішими вибори на тлі викриттів НАБУ