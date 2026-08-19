Принудительная эвакуация продолжается в Донецкой области, нужно вывезти более 500 детей
Из 7 населенных пунктов Донецкой области, где объявлена принудительная эвакуация детей, в августе вывезли 169 человек. Остается еще полтысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела Департамента по гражданской защите Донецкой ОВА Дмитрия Петлина, передает "Суспильне Донбасс".
Принудительная эвакуация в Донецкой области продолжается
503 ребенка еще предстоит вывезти, уточнил чиновник.
Сколько осталось эвакуировать:
- отдельные районы Краматорска и Славянская - 38 детей;
- село Криницы - 4 ребенка,
- село Степановка - один ребенок,
- Краматорская громада - 460 детей.
В городе Николаевка раньше оставалось два ребенка из одной семьи. По данным Петлина, 15 августа этих двоих детей эвакуировали. Теперь в городе несовершеннолетних нет.
Напомним, что администрация Донецкой области усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки. В целом речь идет о вывозе 525 детей из 424 семей.
Также стало известно, что в Украине был утвержден механизм эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.
Еще 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. Из-за постоянной угрозы российских обстрелов в безопасные районы должны уехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.