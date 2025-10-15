Примусова евакуація з Харківщини розширюється: в ОВА пояснили, кого це торкнеться

На засіданні Ради оборони Харківської області було ухвалено рішення про евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми:

із Великобурлуцької територіальної громади - з 27 населених пунктів;

із Вільхуватської - з 6 населених пунктів;

із Шевченківської - з 7 населених пунктів.

Загалом, за словами Синєгубова, треба вивезти в більш безпечні місця 601 дитину — це 409 сімей.

"Рішення ухвалено у зв‘язку з загостренням безпекової ситуації на Куп'янському напрямку. Закликаємо родини з неповнолітніми зберегти життя і виїхати з небезпечних територій", - написав він.

В ОВА запевнили, що вже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей.

"Також евакуйовані сім'ї отримають підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до виплат і гуманітарної допомоги. Ми продовжуємо працювати скоординовано з усіма службами, аби забезпечити захист кожній родині", - запевнив голова ОВА.