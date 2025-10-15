RU

Принудительная эвакуация c Харьковщины расширяется: в ОГА объяснили, кого это коснется

Иллюстративное фото: эвакуационный автобус (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Харьковщине расширяется зона обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

На заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение об эвакуации принудительно семей с детьми:

  • из Великобурлукской территориальной громады - из 27 населенных пунктов;
  • из Ольховатской - из 6 населенных пунктов;
  • из Шевченковской - из 7 населенных пунктов.

Всего, по словам Синегубова, надо вывезти в более безопасные места 601 ребенка - это 409 семей.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - написал он.

В ОВА заверили, что уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.

"Также эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи. Мы продолжаем работать скоординировано со всеми службами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил глава ОВА.

 

Госсистема эвакуации

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство упорядочивает процесс эвакуации жителей прифронтовых общин и вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новая система позволит четко распределить обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, а также анализировать потребности эвакуированных.

Также Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.

