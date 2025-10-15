Принудительная эвакуация c Харьковщины расширяется: в ОГА объяснили, кого это коснется

На заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение об эвакуации принудительно семей с детьми:

из Великобурлукской территориальной громады - из 27 населенных пунктов;

из Ольховатской - из 6 населенных пунктов;

из Шевченковской - из 7 населенных пунктов.

Всего, по словам Синегубова, надо вывезти в более безопасные места 601 ребенка - это 409 семей.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - написал он.

В ОВА заверили, что уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.

"Также эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи. Мы продолжаем работать скоординировано со всеми службами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил глава ОВА.