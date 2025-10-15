ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Принудительная эвакуация c Харьковщины расширяется: в ОГА объяснили, кого это коснется

Харьковская область, Среда 15 октября 2025 02:52
UA EN RU
Принудительная эвакуация c Харьковщины расширяется: в ОГА объяснили, кого это коснется Иллюстративное фото: эвакуационный автобус (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

На Харьковщине расширяется зона обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

На заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение об эвакуации принудительно семей с детьми:

  • из Великобурлукской территориальной громады - из 27 населенных пунктов;
  • из Ольховатской - из 6 населенных пунктов;
  • из Шевченковской - из 7 населенных пунктов.

Всего, по словам Синегубова, надо вывезти в более безопасные места 601 ребенка - это 409 семей.

"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - написал он.

В ОВА заверили, что уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.

"Также эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи. Мы продолжаем работать скоординировано со всеми службами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил глава ОВА.

Госсистема эвакуации

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство упорядочивает процесс эвакуации жителей прифронтовых общин и вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новая система позволит четко распределить обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, а также анализировать потребности эвакуированных.

Также Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Эвакуация
Новости
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Зеленский подтвердил создание военной администрации в Одессе и назвал причину
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит