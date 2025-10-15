Принудительная эвакуация c Харьковщины расширяется: в ОГА объяснили, кого это коснется
На Харьковщине расширяется зона обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
На заседании Совета обороны Харьковской области было принято решение об эвакуации принудительно семей с детьми:
- из Великобурлукской территориальной громады - из 27 населенных пунктов;
- из Ольховатской - из 6 населенных пунктов;
- из Шевченковской - из 7 населенных пунктов.
Всего, по словам Синегубова, надо вывезти в более безопасные места 601 ребенка - это 409 семей.
"Решение принято в связи с обострением ситуации с безопасностью на Купянском направлении. Призываем семьи с несовершеннолетними сохранить жизнь и выехать из опасных территорий", - написал он.
В ОВА заверили, что уже определены маршруты эвакуации и предусмотрены места временного проживания людей.
"Также эвакуированные семьи получат поддержку в оформлении статуса ВПЛ, доступ к выплатам и гуманитарной помощи. Мы продолжаем работать скоординировано со всеми службами, чтобы обеспечить защиту каждой семье", - заверил глава ОВА.
Госсистема эвакуации
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство упорядочивает процесс эвакуации жителей прифронтовых общин и вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с временно оккупированных и прифронтовых территорий.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, новая система позволит четко распределить обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, а также анализировать потребности эвакуированных.
Также Кабмин принял новый механизм работы с прифронтовыми регионами. Он предусматривает определение заместителей в каждом министерстве и центральном органе исполнительной власти, ответственных за политику в отношении прифронтовых территорий.