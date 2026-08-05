UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Примусова евакуація на Донеччині: понад 500 дітей вивезуть з Краматорської громади

17:31 05.08.2026 Ср
2 хв
Заплановано відселити родини з неповнолітніми з трьох населених пунктів
aimg Олена Бджола
Фото: евакуація дітей поліцейськими (t.me_mvs_ukraine)

Адміністрація області посилила обов'язкову евакуацію з Краматорська, Біленького та Красноторки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Донецької обласної військовоївоенной адміністрації Вадима Філашкіна у Telegram.

Евакуація з Краматорської громади

Філашкін підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади.

Загалом йдеться про 525 дітей із 424 родин:

  • селище Красноторка - 59 дітей із 46 родин;
  • селище Біленьке - 140 дітей зі 104 родин;
  • Краматорськ - 326 дітей із 274 родин.

"У Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найбільш небезпечних районах. Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками", - зауважив Філашкін.

Начальник ОВА закликав батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп.

Примусова евакуація дітей

Раніше РБК-Україна писало, що 30 липня влада Харківщини прийняла рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми зі Старосалтівської громади.

Крім того, 24 липня на Дніпропетровщині розширили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. У безпечні райони мають виїхати сотні мешканців, серед яких понад триста дітей.

Також у липні в Україні затвердили механізм евакуації дітей із територій активних та можливих бойових дій без супроводу батьків або законних представників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаДонецька областьЕвакуаціяДіти