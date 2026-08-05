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Принудительная эвакуация в Донецкой области: более 500 детей вывезут из Краматорской громады

17:31 05.08.2026 Ср
2 мин
Планируется отселить семьи с несовершеннолетними из трех населенных пунктов
aimg Елена Бджола
Фото: эвакуация детей полицейскими (t.me_mvs_ukraine)

Администрация области усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

Эвакуация из Краматорской громады

Филашкин подписал приказ о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорской громады.

В общей сложности речь идет о 525 детях из 424 семей.

  • поселок Красноторка - 59 детей из 46 семей;
  • поселок Беленькое - 140 детей из 104 семей;
  • Краматорск - 326 детей из 274 семей.

"В Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах. Детей будут эвакуировать вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями", - отметил Филашкин.

Начальник ОВА призвал родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп.

Принудительная эвакуация детей

Ранее РБК-Украина писало, что 30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.

Кроме того, 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. В безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.

Также в июле в Украине был утвержден механизм эвакуации детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей или законных представителей.

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УкраинаДонецкая областьЭвакуацияДети