Примусова евакуація дітей з Бахмута: Верещук пояснила механізм та чи можна відмовитись

"Не йдеться про відбирання дітей у батьків. Не йдеться про застосування фізичного примусу", - зазначила вона.

За словами Верещук, але юридична особливість примусової евакуації дітей полягає у тому, що принаймні один з батьків не має права відмовитись від евакуації й має супроводжувати дитину під час евакуації.

Крім того, міністр нагадала, про статтю 166 Кримінального кодексу, згідно з якою батьків може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за свідоме піддання дитини фізичній небезпеці.

Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.

Нагадаємо, мешканців Слов'янська вже попередили: у разі, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до міста – місцевим жителям доведеться евакуюватися.