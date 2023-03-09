Примусова евакуація дітей з Бахмута: Верещук пояснила механізм та чи можна відмовитись

Примусова евакуація дітей є додатковим інструментом в межах обов’язкової евакуації, яка наразі діє лише в Донецькій області. Про фізичний примус не йдеться, але, як мінімум один з батьків не має права відмовитись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра України Ірини Верещук в ефірі телемарафону.
"Не йдеться про відбирання дітей у батьків. Не йдеться про застосування фізичного примусу", - зазначила вона.
За словами Верещук, але юридична особливість примусової евакуації дітей полягає у тому, що принаймні один з батьків не має права відмовитись від евакуації й має супроводжувати дитину під час евакуації.
Крім того, міністр нагадала, про статтю 166 Кримінального кодексу, згідно з якою батьків може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за свідоме піддання дитини фізичній небезпеці.
Раніше РБК-Україна розповіло, куди дзвонити, щоб виїхати з міста прифронтового безкоштовно.
Нагадаємо, мешканців Слов'янська вже попередили: у разі, якщо окупанти посилять свої обстріли і лінія фронту наблизиться до міста – місцевим жителям доведеться евакуюватися.
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