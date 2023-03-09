Принудительная эвакуация детей из Бахмута: Верещук объяснила механизм и можно ли отказаться

"Речь не идет об отнятии детей у родителей. Речь не идет о применении физического принуждения", - отметила она.

По словам Верещук, юридическая особенность принудительной эвакуации детей состоит в том, что по крайней мере один из родителей не имеет права отказаться от эвакуации и должен сопровождать ребенка во время эвакуации.

Кроме того, министр напомнила, о статье 166 Уголовного кодекса, согласно которой родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за сознательное подавление ребенка физической опасности.

Ранее РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

Напомним, жителей Славянска уже предупредили: в случае, если оккупанты усилят свои обстрелы и линия фронта приблизится к городу - местным жителям придется эвакуироваться.