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Принудительная эвакуация детей из Бахмута: Верещук объяснила механизм и можно ли отказаться

Фото: в Кабмине объяснили механизм принудительной эвакуации детей из Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Принудительная эвакуация детей является дополнительным инструментом в рамках обязательной эвакуации, действующей в Донецкой области. О физическом принуждении речь не идет, но как минимум один из родителей не имеет права отказаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Ирины Верещук в эфире телемарафона.

"Речь не идет об отнятии детей у родителей. Речь не идет о применении физического принуждения", - отметила она.

По словам Верещук, юридическая особенность принудительной эвакуации детей состоит в том, что по крайней мере один из родителей не имеет права отказаться от эвакуации и должен сопровождать ребенка во время эвакуации.

Кроме того, министр напомнила, о статье 166 Уголовного кодекса, согласно которой родители могут быть привлечены к уголовной ответственности за сознательное подавление ребенка физической опасности.

Ранее РБК-Украина рассказало, куда звонить, чтобы выехать из прифронтового города бесплатно.

Напомним, жителей Славянска уже предупредили: в случае, если оккупанты усилят свои обстрелы и линия фронта приблизится к городу - местным жителям придется эвакуироваться.

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эвакуацияБахмут