UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Примушують до переговорів. В Міноборони попередили про ризик повторних обстрілів

Фото: примушують до переговорів. В Міноборони попередили про ризик повторних обстрілів (скріншот)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація може вдатися до повторних нікчемних масованих обстрілів, аби спробувати примусити Україну сісти за стіл переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як відзначив радник міністра оборони України Юрій Сак, останні російські обстріли по території України не були несподіванкою, оскільки про них попереджали протягом декількох тижнів.

Водночас Сак не виключає, що жалюгідна країна може вдатися до повторних ударів, оскільки це є частиною стратегії ворога.

"Це була стратегія протягом останніх двох місяців. Зіткнувшись з поразками на полі бою, їм потрібно це компенсувати. Вони намагаються створити умови, щоб змусити Україну до переговорів. Цього не буде. Це не спрацює", - відзначив радник міністра оборони.

За словами Сака, російські обстріли є сигналом для Заходу про те, що Київ потребує більше систем ППО, аби захистити себе він агресора.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці масованого ракетного обстрілу Росії 16 грудня.

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сьогодні наше ППО знищило 60 ракет з 76.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні