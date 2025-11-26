Примус України до миру на умовах Росії - це потурання планам Путіна щодо війни в Європі, - Кличко

В саміті також взяли участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президентка Європарламенту Роберта Мецола, голови урядів європейських країн та лідери політичних партій з різних країн Європи.

"Спроби тиску на Україну і примушування її погодитися на умови росії – це потурання планам путіна посунутися війною на європейські країни. Росія нарешті має бути позбавлена можливостей шантажувати демократичний світ та загрожувати його безпеці!" - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що європейські партнери мають брати активну участь в обговоренні "плану миру", який повинен базуватися на принципах територіальної цілісності, суверенітету, надійних безпекових гарантіях та праві України визначати своє майбутнє.

"Наголосив на тому, що Європа має брати активну участь в обговоренні "плану миру". І цей план має базуватися на таких принципах, як: територіальна цілісність України, її суверенітет та право визначати своє майбутнє, надійні безпекові гарантії. Це принципові речі! Оскільки йдеться про майбутнє не тільки України, а й майбутню систему безпеки та стабільний розвиток усієї Європи", - наголосив Віталій Кличко.