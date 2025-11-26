Принуждение Украины к миру на условиях России - это потакание планам Путина по войне в Европе, - Кличко

В саммите также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Роберта Мецола, главы правительств европейских стран и лидеры политических партий из разных стран Европы.

"Попытки давления на Украину и принуждение ее согласиться на условия России - это потакание планам Путина подвинуться войной на европейские страны. Россия наконец должна быть лишена возможностей шантажировать демократический мир и угрожать его безопасности!" - заявил Виталий Кличко.

"Подчеркнул, что Европа должна принимать активное участие в обсуждении "плана мира". И этот план должен базироваться на таких принципах, как: территориальная целостность Украины, ее суверенитет и право определять свое будущее, надежные гарантии безопасности. Это принципиальные вещи! Поскольку речь идет о будущем не только Украины, но и будущую систему безопасности и стабильное развитие всей Европы", - подчеркнул Виталий Кличко.