Приморсько-Ахтарськ атакували дрони, уламки пошкодили об'єкти в місті

За попередньою інформацією Єдиної чергової диспетчерської служби (ЄДДС) Приморсько-Ахтарського району, при падінні уламків дронів є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Наразі на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків.

Попередньо, серед жителів міста постраждалих немає.

Telegram-канал Kub Mash оприлюднив відео збиття одного з дронів.

За словами жителів, уламки збитих над Приморсько-Ахтарськом дронів пошкодили будинок у мікрорайоні МСО. Там відключили електрику.

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За уточненою на цей момент інформацією, в Приморсько-Ахтарську є постраждалі. До шпиталю доправлені шестеро осіб, серед них двоє дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

"Внаслідок атаки пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок. Мешканців будинку евакуювали. Підготовлено пункт тимчасового розміщення для всіх, кому це буде необхідно", - повідомив губернатор Краснодарського краю.

Крім цього, порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину міста. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи.