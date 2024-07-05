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Приморсько-Ахтарськ атакували дрони, уламки пошкодили об'єкти в місті

Фото: ЗСУ активно атакують безпілотниками Приморсько-Ахтарськ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський Приморсько-Ахтарськ атакували безпілотники. Внаслідок падіння фрагментів у місті пошкоджено цивільні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва та місцеві пабліки.

За попередньою інформацією Єдиної чергової диспетчерської служби (ЄДДС) Приморсько-Ахтарського району, при падінні уламків дронів є пошкодження цивільних об'єктів на території міста. Наразі на місці працюють спеціальні служби, триває оцінка збитків.

Попередньо, серед жителів міста постраждалих немає.

Telegram-канал Kub Mash оприлюднив відео збиття одного з дронів.

За словами жителів, уламки збитих над Приморсько-Ахтарськом дронів пошкодили будинок у мікрорайоні МСО. Там відключили електрику.

Оновлено 4:00

За уточненою на цей момент інформацією, в Приморсько-Ахтарську є постраждалі. До шпиталю доправлені шестеро осіб, серед них двоє дітей. Усім надається необхідна медична допомога.

"Внаслідок атаки пошкоджено триповерховий багатоквартирний будинок. Мешканців будинку евакуювали. Підготовлено пункт тимчасового розміщення для всіх, кому це буде необхідно", - повідомив губернатор Краснодарського краю.

Крім цього, порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину міста. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

Повітряні атаки на території Росії

За останні кілька місяців у Росії спостерігаються регулярні атаки безпілотними літальними апаратами на інфраструктурні та військові об'єкти.

На сьогодні ЗСУ вразили понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у РФ. Українські дрони можуть вражати цілі в тилу противника на відстані до 1500 км від України.

Так, у ніч на 30 червня безпілотники атакували Курську, Бєлгородську та Брянську області.

У червні дрони СБУ успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та в Республіці Адигея.

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Дрони