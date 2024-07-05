Приморско-Ахтарск атаковали дроны, обломки повредили объекты в городе

Воздушные атаки на территории России

За последние несколько месяцев в России наблюдаются регулярные атаки беспилотными летательными аппаратами на инфраструктурные и военные объекты.

На сегодняшний день, ВСУ поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в РФ. Украинские дроны могут поражать цели в тылу противника на расстоянии до 1500 км от Украины.

Так, в ночь на 30 июня беспилотники атаквали Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

В июне дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в Республике Адыгея.

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