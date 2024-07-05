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Приморско-Ахтарск атаковали дроны, обломки повредили объекты в городе

Фото: ВСУ активно атакуют беспилотниками Приморско-Ахтарск (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский Приморско-Ахтарск атаковали беспилотники. В результате падения фрагментов в городе повреждены гражданские объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и местные паблики.

По предварительной информации Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Приморско-Ахтарского района, при падении обломков дронов есть повреждения гражданских объектов на территории города. В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба.

Предварительно, среди жителей города пострадавших нет.

Telegram-канал Kub Mash обнародовал видео сбития одного из дронов.

По словам жителей, обломки сбитых над Приморско-Ахтарском дронов, повредили дом в микрорайоне МСО. Там отключили электричество.

Воздушные атаки на территории России

За последние несколько месяцев в России наблюдаются регулярные атаки беспилотными летательными аппаратами на инфраструктурные и военные объекты.

На сегодняшний день, ВСУ поразили более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз в РФ. Украинские дроны могут поражать цели в тылу противника на расстоянии до 1500 км от Украины.

Так, в ночь на 30 июня беспилотники атаквали Курскую, Белгородскую и Брянскую области.

В июне дроны СБУ успешно атаковали российские нефтебазы в Тамбовской области и в Республике Адыгея.

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