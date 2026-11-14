"Примітивний хід": Зеленський відреагував на ідею РФ щодо гуманітарної місії в Костянтинівці

"Російська історія про "мирне населення" в Костянтинівці - це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, бо інакше він це місто отримати не може", - сказав Зеленський.

За його совами, Путін просто хоче, щоб українські війська вийшли з Костянтинівки, а росіяни зайшли і таким чином окупували все місто.

"Але ми тут глибоко в матеріалі і все враховуємо. Я пояснив американським переговорникам мою позицію по Костянтинівці. Люди там - це виключно громадяни України зі зброєю і громадяни Росії, які є окупантами і також зі зброєю. І там, всередині Костянтинівки, йдуть бої. Вони мені привезли цю пропозицію, а потім сказали: "Так, ми розуміємо", - розповів президент.

Він зазначив, що Україна робила все можливе, щоб дати цивільним вийти з Костянтинівки.

Зеленський наголосив, що якщо Україна віддасть росіянам Костянтинівку, наступними їхніми кроками будуть інші міста Донбасу. У цьому полягає філософія цієї ідеї.

"В Олешках у нас був один успіх - найважливіший: людей розблокували, але не забувайте, хто їх заблокував і для чого? Росіяни заблокували людей, розмістили там міни. Люди залишилися без їжі. І це чудово, що ми розблокували і вивезли звідти лдей. Але якщо подивитися на супутникові знімки, то ви побачите, що росіяни привезли туди багато різної зброї та посилили позиції в Олешках. А що тоді буде з Костянтинівкою?", - зазначив він.

Президент нагадав, що росіяни вже півтора року не можуть захопити Костянтинівку. У жовтні вони поклали в своїх штурмах 54 000 окупантів.

"Якби їм були важливі життя цивільних, вони могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, які поблизу Олешок. Але Росія не запропонувала жодного з цих сіл. А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Бо після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов’янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити усіх наших людей. Ідея у них така", - наголосив Зеленський.