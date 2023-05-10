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Приміщеннях без вікон та меблів: "евакуйовані" до Бердянська скаржаться на жахливі побутові умови

Ілюстративне фото: "евакуйовані" до Бердянська скаржаться на жахливі побутові умови (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканці окупованого Токмака Запорізької області, яких окупанти "евакуювали" до Бердянська, скаржаться на жахливі побутові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів", - сказано у повідомленні.

При цьому загарбники заборонили на невизначений термін "евакуйованим" жителям повертатися назад до міста Токмак.

Нагадаємо, Генштаб раніше повідомляв, що росіяни проводять "евакуацію" з Токмака до Бердянська. Людей планували селити у бази відпочинку, санаторії та приватні готелі окупованих Бердянська та Кирилівки.

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евакуаціяБердянськЗапорожская область