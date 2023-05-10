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Помещениях без окон и мебели: "эвакуированные" в Бердянск жалуются на ужасные бытовые условия

Иллюстративное фото: "эвакуированные" в Бердянск жалуются на ужасные бытовые условия (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители оккупированного Токмака Запорожской области, которых оккупанты "эвакуировали" в Бердянск, жалуются на ужасные бытовые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

"В частности, люди жалуются, что россияне разместили их в ужасных бытовых условиях, в помещениях без окон, освещения, теплой воды и мебели", - говорится в сообщении.

При этом захватчики запретили на неопределенный срок "эвакуированным" жителям возвращаться обратно в Токмак.

Напомним, Генштаб ранее сообщал, что россияне проводят "эвакуацию" из Токмака в Бердянск. Людей планировали селить в базы отдыха, санатории и частные отели оккупированных Бердянска и Кирилловки.

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эвакуацияБердянскЗапорожская область