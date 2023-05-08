Будуть розміщати депортованих. У Бердянську окупанти відбирають бази відпочинку у власників

Росіяни почали депортацію українців із населених пунктів Запорізької області. Людей планують заселити у бази відпочинку, санаторії та приватні готелі окупованих Бердянська та Кирилівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.