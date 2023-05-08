Будуть розміщати депортованих. У Бердянську окупанти відбирають бази відпочинку у власників
Росіяни почали депортацію українців із населених пунктів Запорізької області. Людей планують заселити у бази відпочинку, санаторії та приватні готелі окупованих Бердянська та Кирилівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, окупанти де-факто відбирають бази відпочинку, санаторії та приватні готелі у власників у випадко, якщо вони виїхали.
"А якщо вони в окупації - прмусово за смішні гроші зобов’язують розміщувати "евакуйованих". При тому, звідки та як мають взяти гроші не повідомляється", - пише Андрющенко.
Фото: у Бердянську окупанти відбирають бази відпочинку у власників (t.me/andriyshTime)
Нагадаємо, за день до цього, 7 травня, у Генштабі ЗСУ розповіли про початок росіянами "евакуації" місцевих жителів з Енергодару. Також повідомлялося, що окупанти під приводом "евакуації" у Запорізькій області вивозять награбоване на викрадених автомобілях.
Перед цим мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони та евакуації населення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.