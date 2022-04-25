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Применяют авиацию и артиллерию. Оккупанты продолжают штурм мариупольской "Азовстали"

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Мариуполь, Понедельник 25 апреля 2022 17:08
Применяют авиацию и артиллерию. Оккупанты продолжают штурм мариупольской "Азовстали" Фото: оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают штурмовать металлургический комбинат "Азовсталь", где находятся мирные жители и украинские защитники. Враг применяет авиацию и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Враг продолжает атаковать район обороны наших сил в Мариуполе - это завод "Азовсталь", используя авиацию, артиллерию и остальные средств, включительно с наземными средствами. Пытаются продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушают приказ их главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина, что лишний раз показывает, с кем мы воюем", - заявил Арестович.

Напомним, сегодня в Минобороны РФ заявили о "режиме тишины" на территории мариупольской "Азовстали" и открытие гуманитарного коридора.

Позже Ирина Верещук опровергла эту информацию и подчеркнула, что эвакуация мирного населения не согласована.

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