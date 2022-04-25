Применяют авиацию и артиллерию. Оккупанты продолжают штурм мариупольской "Азовстали"

Российские оккупанты в блокадном Мариуполе продолжают штурмовать металлургический комбинат "Азовсталь", где находятся мирные жители и украинские защитники. Враг применяет авиацию и артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Враг продолжает атаковать район обороны наших сил в Мариуполе - это завод "Азовсталь", используя авиацию, артиллерию и остальные средств, включительно с наземными средствами. Пытаются продвигаться туда штурмовыми группами, то есть нарушают приказ их главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Путина, что лишний раз показывает, с кем мы воюем", - заявил Арестович.