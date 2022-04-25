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Застосовують авіацію та артилерію. Окупанти продовжують штурм маріупольської "Азовсталі"

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Маріуполь, Понеділок 25 квітня 2022 17:08
Застосовують авіацію та артилерію. Окупанти продовжують штурм маріупольської "Азовсталі" Фото: окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у блокадному Маріуполі продовжують штурмувати металургійний комбінат "Азовсталь", де знаходяться мирні жителі та українські захисники. Ворог застосовує авіацію та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Ворог продовжує атакувати район оборони наших сил у Маріуполі - це завод "Азовсталь", використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами. Намагаються просуватися туди штурмовими групами, тобто порушують наказ їхнього головнокомандуючого, президента Російської Федерації Володимира Путіна, що зайвий раз показує, з ким ми воюємо", - заявив Арестович.

Нагадаємо, сьогодні в Міноборони РФ заявили про "режим тиші" на території маріупольської "Азовсталі" та відкриття гуманітарного коридору.

Пізніше Ірина Верещук спростувала цю інформацію та підкреслила, що евакуацію мирного населення не погоджено.

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Азовсталь Маріуполь Війна Росії проти України
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