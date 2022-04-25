Застосовують авіацію та артилерію. Окупанти продовжують штурм маріупольської "Азовсталі"
Російські окупанти у блокадному Маріуполі продовжують штурмувати металургійний комбінат "Азовсталь", де знаходяться мирні жителі та українські захисники. Ворог застосовує авіацію та артилерію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.
"Ворог продовжує атакувати район оборони наших сил у Маріуполі - це завод "Азовсталь", використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами. Намагаються просуватися туди штурмовими групами, тобто порушують наказ їхнього головнокомандуючого, президента Російської Федерації Володимира Путіна, що зайвий раз показує, з ким ми воюємо", - заявив Арестович.
Нагадаємо, сьогодні в Міноборони РФ заявили про "режим тиші" на території маріупольської "Азовсталі" та відкриття гуманітарного коридору.
Пізніше Ірина Верещук спростувала цю інформацію та підкреслила, що евакуацію мирного населення не погоджено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.