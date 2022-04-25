Застосовують авіацію та артилерію. Окупанти продовжують штурм маріупольської "Азовсталі"

Російські окупанти у блокадному Маріуполі продовжують штурмувати металургійний комбінат "Азовсталь", де знаходяться мирні жителі та українські захисники. Ворог застосовує авіацію та артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Ворог продовжує атакувати район оборони наших сил у Маріуполі - це завод "Азовсталь", використовуючи авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами. Намагаються просуватися туди штурмовими групами, тобто порушують наказ їхнього головнокомандуючого, президента Російської Федерації Володимира Путіна, що зайвий раз показує, з ким ми воюємо", - заявив Арестович.