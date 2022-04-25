Верещук о гумкоридоре из "Азовстали": сегодня договоренностей нет
Министерство обороны России заявило о якобы прекращении боевых действий на территории "Азовстали" в Мариуполе. По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, договоренности по эвакуации нет, в связи с чем это не безопасно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верещук.
"Этому можно было бы верить (заявлению о прекращении огня, - ред.), если бы россияне много раз до того не срывали гуманитарные коридоры. Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацию гуманитарных коридоров", - заявила Верещук.
Министр по вопросам реинтеграции отметила, что гуманитарный коридор был анонсирован только в одностороннем порядке, в связи с чем опасность для гражданских и в дальнейшем существует.
"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодня, к сожалению, договоренностей нет", - добавила Верещук.
Также министр призвала генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора с "Азовстали" для гражданских. Она попросила, чтобы в колонне присутствовали представители ООН и Красного Креста.
"Надеемся на результативность переговоров генерального секретаря ООН с российскими представителями", - добавила министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны РФ заявило о прекращение боевых действий на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе с 14:00 25 апреля якобы для эвакуации гражданских.
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