С применением РСЗО "Ураган". Украина провела обучение на админгранице с Крымом

Указано, что военные ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.



Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, поднятые по тревоге воины-реактивники, быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведения на условные цели для их дальнейшего поражения.



"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня и оказания команд на открытие огня, а также действий при поступлении приказа на осуществление внутреннего позиционного маневра и приказа на отбой и оставлении огневой позиции", - пояснил Наєв.

Он отметил, что военные во время учений продемонстрировали на высоком уровне действия по прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовой завесой в ходе оставления огневых позиций.