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С применением РСЗО "Ураган". Украина провела обучение на админгранице с Крымом

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Среда 02 февраля 2022 10:07
С применением РСЗО "Ураган". Украина провела обучение на админгранице с Крымом Фото: Украина провела обучение на админгранице с Крымом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вблизи административной границы с временно оккупированным Крымом военные провели учения. Они осуществили полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных сил ВСУ.

Указано, что военные ВСУ отработали развертывание на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

Как сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, поднятые по тревоге воины-реактивники, быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведения на условные цели для их дальнейшего поражения.

"Подобные тренировки отрабатывают у военнослужащих определенный алгоритм действий. Это касается и боевой работы на позиции во время ведения огня и оказания команд на открытие огня, а также действий при поступлении приказа на осуществление внутреннего позиционного маневра и приказа на отбой и оставлении огневой позиции", - пояснил Наєв.

Он отметил, что военные во время учений продемонстрировали на высоком уровне действия по прикрытию подразделения с воздуха средствами противовоздушной обороны во время нанесения огневого поражения, а также прикрытие дымовой завесой в ходе оставления огневых позиций.

Напомним, недавно возле оккупированного Крыма артиллеристы ВСУ провели учения с привлечением техники гаубиц "Мста-Б".

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