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З застосуванням РСЗВ "Ураган". Україна провела навчання на адмінмежі з Кримом

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Середа 02 лютого 2022 10:07
З застосуванням РСЗВ "Ураган". Україна провела навчання на адмінмежі з Кримом Фото: Україна провела навчання на адмінмежі з Кримом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом військові провели навчання. Вони здійснили польові тренування зі злагодженості розрахунків реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Ураган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування об'єднаних сил ЗСУ.

Вказано, що військові ЗСУ відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Як повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, підняті за тривогою воїни-реактивники, швидко висунулися з району зосередження, здійснили марш, розгортання у районі вогневих позицій та наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження.

"Подібні тренування відпрацьовують у військовослужбовців певний алгоритм дій. Це стосується й бойової роботи на позиції під час ведення вогню та надання команд на відкриття вогню, а також дій під час надходження наказу на здійснення внутрішнього позиційного маневру та наказу на відбій і залишення вогневої позиції", - пояснив Наєв.

Він зазначив, що військові під час навчань продемонстрували на високому рівні дії з прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони, під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.

Нагадаємо, нещодавно біля окупованого Криму артилеристи ЗСУ провели навчання із залученням техніки гаубиць "Мста-Б".

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