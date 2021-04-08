Применение санкций не является заменой уголовного процесса, - ОП

В Офисе президента Украины заявили, что применение санкций не является заменой уголовного процесса. Санкции - это обезвреживание угроз национальной безопасности.

Об этом сообщили РБК-Украина в ОП, говорится в материале "Бой с "тенью". Что стоит за последними санкциями СНБО и зачем это Зеленскому" .

В ОП сообщили, что решения принимаются в соответствии с законом, который вступил в силу с 2014 года и применялся неоднократно.

"Полное расследование всех обстоятельств соответствующих действий тех или иных лиц, к которым применены санкции, необходимо и происходит", - заявили в ОП.

Отметим, в начале апреля Украина ввела санкции в отношении 11 российских компаний. Президент страны Владимир Зеленский своим указом ввел в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.