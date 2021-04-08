Главным инициатором санкций является секретарь СНБО Данилов, - источники
Начиная с февраля украинская власть еженедельно вводит новую серию санкций. Главным двигателем "санкционных историй" стал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бой с "тенью". Что стоит за последними санкциями СНБО и зачем это Зеленскому".
В пресс-службе Офиса президента изданию сообщили, что решение о применении персональных санкций принимались в соответствии с законом Украины "О санкциях" на основе предложений от Службы безопасности Украины.
В то же время несколько собеседников издания утверждают, что главным инициатором санкций является секретарь СНБО Алексей Данилов. Его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и готовят очередной санкционный список, сообщают источники.
Таким образом Данилов хочет усилить свой политический вес, считают собеседники издания. Они также признают, что нередко от СНБО поступают юридически "сырые" решения, которые ОП приходится дорабатывать.
Напомним, Украина ввела санкции против 11 российских компаний. Зеленский подписал решение СНБО.
Также было принято решение ввести санкции в отношении "топ-10 контрабандистов" Украины и около 80-ти зарубежных и отечественных компаний.
Кроме того, на последнем заседании СНБО говорили о темпах вакцинации в Украине.