Главным инициатором санкций является секретарь СНБО Данилов, - источники

В пресс-службе Офиса президента изданию сообщили, что решение о применении персональных санкций принимались в соответствии с законом Украины "О санкциях" на основе предложений от Службы безопасности Украины.

В то же время несколько собеседников издания утверждают, что главным инициатором санкций является секретарь СНБО Алексей Данилов. Его аналитики занимаются сбором необходимых материалов и готовят очередной санкционный список, сообщают источники.

Таким образом Данилов хочет усилить свой политический вес, считают собеседники издания. Они также признают, что нередко от СНБО поступают юридически "сырые" решения, которые ОП приходится дорабатывать.