RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Застосування санкцій не є заміною кримінального процесу, - ОП

Автор: Уляна Безпалько, Олег Черниш, Анастасія Рокитна

В Офісі президента України заявили, що застосування санкцій не є заміною кримінального процесу. Санкції - це знешкодження загроз національної безпеки.

Про це повідомили РБК-Україна в ОП, йдеться в матеріалі "Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському".

В ОП повідомили, що рішення приймаються у відповідності з законом, який набрав чинності з 2014 року і застосовувався неодноразово.

"Повне розслідування всіх обставин відповідних дій тих чи інших осіб, до яких застосовані санкції, необхідно і відбувається", - заявили в ОП.

Зазначимо, на початку квітня Україна ввела санкції щодо 11 російських компаній. Президент країни Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Зазначимо, головним ініціатором санкцій є секретар РНБО Данілов.

Нагадаємо, на останньому засіданні РНБО говорили про темпи вакцинації в Україні. Найближчим часом, за словами секретаря РНБО, буде наказ за підсумками цього засідання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Офіс президентаСанкції
Читайте також
Бій з "тінню". Що стоїть за останніми санкціями РНБО і навіщо це Зеленському
США підготували два пакети санкцій проти "Північного потоку-2"
Прогноз погоди