Применение "Байрактаров" было вынужденным. Украина не нарушает минские соглашения, - Резников

"Мы не нарушаем минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил. В случае, если оккупационные войска совершают нарушения режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК через СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение минских договоренностей, режима тишины", - пояснил Резников.

По его словам, если этот механизм не срабатывает, ВСУ применяют все необходимые силы и средства.

"В качестве примера, вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких установках, они понимают, чем это может завершиться", - добавил Резников.