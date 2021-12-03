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Применение "Байрактаров" было вынужденным. Украина не нарушает минские соглашения, - Резников

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников заявил, что применение ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе было вынужденной и разовой мерой.И отметил, что Украина не нарушает минские договоренности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время часа вопросов к правительству.

"Мы не нарушаем минские договоренности. Мы не атакуем в зоне проведения операции Объединенных сил. В случае, если оккупационные войска совершают нарушения режима тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК через СММ ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение минских договоренностей, режима тишины", - пояснил Резников.

По его словам, если этот механизм не срабатывает, ВСУ применяют все необходимые силы и средства.

"В качестве примера, вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по соответствующей пушечной установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить в таких установках, они понимают, чем это может завершиться", - добавил Резников.

Напомним, в октябре Вооруженные Силы Украины впервые применили "Байрактар" в боевых целях и уничтожили артиллерийское орудие пророссийских боевиков. Этот инцидент вызвал негативную реакцию немецких и французских партнеров по нормандскому формату.

Добавим, президент РФ Владимир Путин заявил, что применение Украиной ударных беспилотников "Байрактар" на Донбассе нарушает минские соглашения.

Отметим, что Украина планирует в следующем году закупить у Турции дополнительную партию "Байрактаров".

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Министерство обороны УкраиныДонбассАлексей Резников