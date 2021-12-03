Застосування "Байрактарів" було вимушеним. Україна не порушує мінські угоди, - Резніков 

"Ми не порушуємо мінські домовленості. Ми не атакуємо в зоні проведення операції Об'єднаних сил. У разі, якщо окупаційні війська здійснюють порушення режиму тиші, вбивають наших військових, ми попереджаємо через СЦКК, через СММ ОБСЄ, щоб вони припинили порушення мінських домовленостей, режиму тиші", - пояснив Резніков.

За його словами, якщо цей механізм не спрацьовує, ЗСУ застосовують усі необхідні сили та засоби.

"Як приклад, ви знаєте відомий факт, коли ми були змушені застосувати "Байрактар" з одним чітким пострілом по відповідній гарматній установці. За даними нашої розвідки, сьогодні в окупаційних військах вже бояться записуватися на контракт і служити в таких установках, вони розуміють, чим це може завершитися", - додав Резніков.