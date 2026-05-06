UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

"Примари" ГУР атакували військові ешелони РФ у Криму (відео)

17:52 06.05.2026 Ср
1 хв
Спецпризначенці ГУР нищать ворожу техніку прямо на ходу
aimg Марія Науменко
Ілюстративне фото: вантажний поїзд РФ (Getty Images)

У тимчасово окупованому Криму українські розвідники завдали ударів по військових поїздах російської армії, які використовувалися для перевезення техніки та пального.

У ГУР заявили, що операцію провів спецпідрозділ "Примари". За даними розвідки, у квітні 2026 року українські спецпризначенці здійснили п’ять прицільних ударів по об’єктах залізничної логістики окупантів.

Під час операції були уражені локомотиви вантажних поїздів, які перевозили військову техніку та пальне для російської армії. Також під удар потрапила одна з цистерн.

У ГУР зазначили, що удари завдавалися безпосередньо під час руху ешелонів.

Українська розвідка також оприлюднила відео з кадрами ураження російських цілей у Криму.

"Систематична бойова робота, спрямована на перерізання й ускладнення логістики російського агресора продовжується. Збройна боротьба триває", - підсумували в розвідці.

Нагадаємо, раніше спецпідрозділ ГУР "Примари" провів масштабну операцію у тимчасово окупованому Криму, під час якої були виведені з ладу два великі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ - "Ямал" та "Ніколай Фільчєнков".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяУкраїнаКримГУР