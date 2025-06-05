В Прилуках возросло количество пострадавших в результате атаки "Шахедов"

В Прилуках возросло количество пострадавших в результате ночной атаки дронов. Ранения получили восемь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

"По состоянию на 9:00 утра количество пострадавших в результате российской атаки в Прилуках возросло до восьми человек", - говорится в сообщении.

Ранее ГСЧС и местные власти сообщали о шести пострадавших.

Удар по Прилукам

Напомним, ночью 5 июня российские оккупанты ударили по городу Прилуки Черниговской области дронами.

По сообщениям местных властей, не менее шести беспилотников типа "Герань" атаковали Прилуки. Были попадания в частном секторе. Уничтожены два жилых дома, два гаража, одна хозяйственная постройка и автомобиль.

Известно, что один из вражеских дронов попал в дом начальника пожарной службы. Погибла его семья - жена, дочь (патрульная полицейская) и ее годовалый сын.