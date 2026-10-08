У Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомо

У Прилуках станом на ранок четверга вже 22 жертви в результаті ракетного обстрілу міста, який стався напередодні. Понад півсотні осіб постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України в Telegram.
"Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них - п’ятеро дітей. Ще 54 людини травмовано, зокрема 7 дітей", - повідомили рятувальники.
Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали та демонтувати зруйновані конструкції.
7 жовтня Росія обстріляла Прилуки ракетами, сталось влучання в житлові будинки, з-за чого багато людей загинуло та поранені.
Людей поступово витягували з-під завалів, рятувальні роботи тривають досі. Відомо, що серед загиблих троє дітей, яким не виповнилось і одного року.