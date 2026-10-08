У Прилуках вже 22 жертви російського терору, пошук тривав усю ніч: що відомо

Обстріл Прилук

7 жовтня Росія обстріляла Прилуки ракетами, сталось влучання в житлові будинки, з-за чого багато людей загинуло та поранені.

Людей поступово витягували з-під завалів, рятувальні роботи тривають досі. Відомо, що серед загиблих троє дітей, яким не виповнилось і одного року.