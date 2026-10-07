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РФ у Прилуках вбила трьох однорічних дітей, - Зеленський

18:18 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський удар по Прилуках вбив чотирьох дітей (ДСНС)

Російський удар в середу, 7 жовтня, вбив у Прилуках чотири дитини. Трьом з них було лише по одному року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Триває розбір завалів на місці удару російської ракети по житловому будинку в Прилуках. На цей час відомо про 18 загиблих, і четверо з них - діти: Олександр, Кирило і Сергій, яким було лише по одному року, та восьмирічний Максим. Мої співчуття всім рідним і близьким", - зазначив глава держави.

Президент наголосив, що поранення внаслідок обстрілу отримали десятки людей, серед них семеро дітей. Він додав, що всі оперативні служби залучені і працюють на місці.

"П’ятнадцять людей вдалося врятувати, серед них одна дитина. Є люди, які поки не виходять на зв'язок", - розповів Зеленський.

Глава держави підкреслив: РФ добре знає, що завдає ударів "по звичайних містах, по звичайному життю".

"І продовження застосування ракет проти України, проти наших людей, наших дітей - це абсолютно свідомий вибір терору", - зазначив президент.

Нагадаємо, сьогодні близько 06:00 російські окупанти завдали ракетного удару по Прилуках - одне з влучань припало безпосередньо на житлову багатоповерхівку. На момент атаки мешканці будинку ще перебували у своїх квартирах.

Станом на зараз відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару. Ще 55 людей отримали поранення, з них - 7 дітей.

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