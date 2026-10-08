В Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известно

"По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них - пятеро детей. Еще 54 человека травмированы, в том числе 7 детей", - сообщили спасатели.



Во время спасательной операции чрезвычайным удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.



В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.