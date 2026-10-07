У Прилуках рятувальники дістали з-під завалів тіло п'ятої загиблої дитини
Тіло ще однієї дитини деблокували рятувальники з-під завалів будинку у Прилуках. Загалом відомо про 19 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС України у Telegram.
Росія вбила 5 дітей у Прилуках
На місці російського удару у Прилуках виявлено тіло ще однієї дитини, зазначили у ДСНС України.
"Кількість загиблих зросла до 19", - йжеться у повідомленні.
Ще 55 осіб дістали травми, серед них - семеро дітей.
На місці події працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 90 людям.
Аварійно-рятувальні роботи тривають: надзвичайники розбирають зруйновані конструкції та обстежують завали, кажуть у ДСНС.
Раніше РБК-Україна писало, що російський удар 7 жовтня вбив у Прилуках чотири дитини. Трьом з них було лише по одному року.
Крім того, було відомо про 18 загиблих внаслідок ворожого удару. Ще 55 людей отримали поранення, з них - 7 дітей.