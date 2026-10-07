У Прилуках удар РФ знищив багатоповерхівки, під завалами шукають людей: репортаж РБК-Україна

У Прилуках триває рятувальна операція на руїнах зруйнованого російською ракетою п'ятиповерхового будинку.
Кореспондент РБК-Україна побував на місці подій і показав всі наслідки атаки на місто.
У результаті ворожої атаки на Прилуки загинуло 5 людей, ще 20 отримали поранення.
Як повідомляє кореспондент видання, нещодавно з-під завалів будинка врятували дитину.
Фото: наслідки атаки на Київ (Марія Кучерявець, РБК-Україна)
Згодом також витягли жінку, вона жива. Рятувальна операція триває, оскільки під завалами ще можуть бути люди.
Нагадаємо, ворог вночі масовано атакував місто ракетами. Удар стався вранці, коли мешканці ще спали у своїх домівках.
Серед постраждалих відомо про трьох дітей та поліцейську.
Оновлено. Серед п'яти загиблих у Прилуках - чотирирічна дитина. Про це повідомили у міській раді.
Водночас глава МВС України Іван Вигівський повідомляє, що загинуло уже шестеро людей, а серед загиблих є восьмирічний хлопчик.
Нагадаємо, уночі ворог завдав масованого удару по Україні. РФ застосувала дрони, північнокорейські ракети, балістику, "Калібри" та інші типи зброї. ППО збила більшість із них, але є "прильоти".
Також ворог вночі вдарив по Києву та області, Дніпрі, Запоріжжі, Олександрії, Кременчуку та інших містах України.