В Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-Украина

В результате вражеской атаки на Прилуки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.

Как сообщает корреспондент издания, недавно из-под завалов дома спасли ребенка.

Фото: последствия атаки на Киев (Мария Кучерявец, РБК-Украина)

Позже также вытащили женщину, она жива. Спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут быть еще люди.

Напомним, враг ночью массированно атаковал город ракетами. Удар случился утром, когда жители еще спали в своих домах.

Среди пострадавших известно о троих детях и полицейской.