В Прилуках удар РФ уничтожил многоэтажки, под завалами ищут людей: репортаж РБК-Украина

В Прилуках продолжается спасательная операция на развалинах разрушенного российской ракетой пятиэтажного дома.
Корреспондент РБК-Украина побывал на месте и показал все последствия атаки на город.
В результате вражеской атаки на Прилуки погибли 5 человек, еще 20 получили ранения.
Как сообщает корреспондент издания, недавно из-под завалов дома спасли ребенка.
Фото: последствия атаки на Киев (Мария Кучерявец, РБК-Украина)
Позже также вытащили женщину, она жива. Спасательная операция продолжается, поскольку под завалами могут быть еще люди.
Напомним, враг ночью массированно атаковал город ракетами. Удар случился утром, когда жители еще спали в своих домах.
Среди пострадавших известно о троих детях и полицейской.
Напомним, ночью враг нанес массированный удар по Украине. РФ применила дроны, северокорейские ракеты, баллистику, "Калибры" и другие типы оружия. ПВО сбило большинство из них, но есть "прилеты".
Также враг ночью ударил по Киеву и области, Днепру, Запорожье, Александрии, Кременчугу и другим городам Украины.