У Прилуках оголошено День жалоби через одну з наймасштабніших атак

"Це була одна з наймасштабніших атак і найбільша кількість загиблих за останній час. Тому на сьогодні і завтра в місті Прилуки оголошено день жалоби", - повідомив він.

За словами Чернова, росіяни вбили п'ятьох цивільних, в тому числі маленьку дитину, якій був лише 1 рік і 4 місяці. Також повністю знищено два приватні будинки, пошкоджено багатоповерхові будинки. До лікарні за меддопомогою звернулись сім постраждалих.

На питання про те, чи був це прицільний удар по будинку керівника пожежної частини, Чернов відповісти не зміг.

"Я не можу відповісти на дане питання. Не знаю, яка була справжня мета ворога, куди він цілив", - додав він.