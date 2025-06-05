В Прилуках объявлен День траура из-за одной из самых масштабных атак

"Это была одна из самых масштабных атак и наибольшее количество погибших за последнее время. Поэтому сегодня и завтра в городе Прилуки объявлен День траура", - сообщил он.

По словам Чернова, россияне убили пятерых гражданских, в том числе маленького ребенка, которому был всего 1 год и 4 месяца. Также полностью уничтожены два частных дома, повреждены многоэтажные дома. В больницу за медицинской помощью обратились семеро пострадавших.

На вопрос о том, был ли это прицельный удар по дому начальника пожарной части, Чернов ответить не смог.

"Я не могу ответить на данный вопрос. Не знаю, какова была настоящая цель врага, куда он целился", - добавил он.