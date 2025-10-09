UA

У Прилуках майже добу гасили масштабну пожежу після удару РФ

Фото: рятувальники ліквідували пожежу вніслідок удару по нафтобазі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У четвер, 9 жовтня, рятувальникам вдалося ліквідували масштабну пожежу на інфраструктурному об’єкті у Прилуках Чернігівської області. Роботи тривали майже добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Пожежа спалахнула вранці 8 жовтня після російської атаки по інфраструктурі Чернігівщини. Під удар потрапила нафтобаза у Прилуках, куди влучили ворожі дрони.

Вогонь охопив значну площу, тож для гасіння було залучено підрозділи ДСНС та роботизовану техніку. Рятувальники працювали безперервно, щоб локалізувати та повністю ліквідувати займання.

"У Прилуцькому районі підрозділи ДСНС завершили ліквідацію пожежі на інфраструктурному об’єкті. Роботи тривали майже добу", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаку на Прилуки

У ніч проти 8 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині.

У Прилуках ворожий безпілотник влучив по нафтобазі, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Після удару місцева влада закликала жителів не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці через можливе задимлення та зміну напрямку вітру.

Також громадян закликали бути обережними та дотримуватися рекомендацій служб.

Тим часом рятувальники показали кадри наслідків удару по нафтобазі в Прилуках, де тривала масштабна ліквідація пожежі.


