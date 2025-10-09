RU

Война в Украине

В Прилуках почти сутки тушили масштабный пожар после удара РФ

Фото: спасатели ликвидировали пожар в результате удара по нефтебазе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 9 октября, спасателям удалось ликвидировали масштабный пожар на инфраструктурном объекте в Прилуках Черниговской области. Работы продолжались почти сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Пожар вспыхнул утром 8 октября после российской атаки по инфраструктуре Черниговщины. Под удар попала нефтебаза в Прилуках, куда попали вражеские дроны.

Огонь охватил значительную площадь, поэтому для тушения были привлечены подразделения ГСЧС и роботизированная техника. Спасатели работали непрерывно, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

"В Прилуцком районе подразделения ГСЧС завершили ликвидацию пожара на инфраструктурном объекте. Работы продолжались почти сутки", - говорится в сообщении.

 

Что известно об атаке на Прилуки

В ночь на 8 октября российские войска совершили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине.

В Прилуках вражеский беспилотник попал по нефтебазе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

После удара местные власти призвали жителей не открывать окна и ограничить пребывание на улице из-за возможного задымления и изменения направления ветра.

Также граждан призвали быть осторожными и следовать рекомендациям служб.

Тем временем спасатели показали кадры последствий удара по нефтебазе в Прилуках, где продолжалась масштабная ликвидация пожара.

