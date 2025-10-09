В Прилуках почти сутки тушили масштабный пожар после удара РФ

Пожар вспыхнул утром 8 октября после российской атаки по инфраструктуре Черниговщины. Под удар попала нефтебаза в Прилуках, куда попали вражеские дроны.

Огонь охватил значительную площадь, поэтому для тушения были привлечены подразделения ГСЧС и роботизированная техника. Спасатели работали непрерывно, чтобы локализовать и полностью ликвидировать возгорание.

"В Прилуцком районе подразделения ГСЧС завершили ликвидацию пожара на инфраструктурном объекте. Работы продолжались почти сутки", - говорится в сообщении.