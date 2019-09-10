В Прилуках горит свалка

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем

В Прилуках вечером 9 сентября возник пожар на свалке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре на территории полигона твердых бытовых отходов. поступило спасателям в 16:20.

К тушению было привлечено 26 человек личного состава и 7 единиц специальной техники с 12-й, 13-й Государственных пожарно-спасательных подразделений из города Прилуки и пгт Ладан, а также 5-го Государственного пожарно-спасательного отряда по охране объектов нефтегазодобывающего комплекса.

Огнем уничтожено мусор на площади около 1 га. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По состоянию на 18:50 пожар локализован. Тушение продолжается.

Фото: пожар на свалке (dsns.gov.ua)

Напомним, в Киевской области 9 сентября возник пожар на территории несанкционированной свалки на площади около 1 га.

Кроме того, 5 сентября в селе Демидов Киевской области загорелась свалка с мусором. Горел мусор на территории частного мусоросортировочного завода на площади 0,5 га и 1 га в отдельных районах.