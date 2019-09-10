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У Прилуках горить сміттєзвалище

Новини » Надзвичайні події    10.09.2019 - 00:25
У Прилуках горить сміттєзвалище
Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Причина загорання - необережне поводження з вогнем

У Прилуках ввечері 9 вересня виникла пожежа на сміттєзвалищі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомлення про пожежу на території полігону твердих побутових відходів. надійшло до рятувальників о 16:20.

До гасіння було залучено 26 чоловік особового складу та 7 одиниць спеціальної техніки з 12-ої, 13-ої Державних пожежно-рятувальних підрозділів з міста Прилуки та смт Ладан, а також 5-го Державного пожежно-рятувального загону по охороні об'єктів нафтогазовидобувного комплексу.

Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Станом на 18:50 пожежу локалізовано. Гасіння триває.

Фото: пожежа на сміттєзвалищі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, у Київській області 9 вересня виникла пожежа на території несанкціонованого сміттєзвалища на площі близько 1 га.

Крім того, 5 вересня в селі Демидів Київської області загорілося звалище зі сміттям. Горіло сміття на території приватного сміттєсортувального заводу на площі 0,5 га і 1 га в окремих районах.

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