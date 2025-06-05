У Прилуках через атаку дрона загинула родина начальника місцевої пожежної частини

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, при цьому основними цілями часто стають саме цивільні об’єкти - житлові будинки, лікарні, школи, об’єкти енергетики та транспорту. Ворог застосовує широкий арсенал засобів ураження: від ракет різного типу - крилатих, балістичних і зенітних, - до дронів-камікадзе, керованих авіабомб (КАБів) і артилерії.

Особливо інтенсивними є нічні атаки дронами Shahed, які запускають майже щодня з різних напрямків. У ніч на 4 червня терористи застосували 95 ударних безпілотників типу Shahed.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.