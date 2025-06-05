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У Прилуках через атаку дрона загинула родина начальника місцевої пожежної частини

Фото: у Прилуках через атаку дрона загинула родина начальника місцевої пожежної частини (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Сергій Пишкін

У Прилуках внаслідок атаки ворожого безпілотного літального апарату (БпЛА) загинула родина начальника місцевої пожежної частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

За словами Клименка, під час обстрілу дрон влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини. 

"Загинула його родина. ДружинаДонька - патрульна поліцейська. І її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом із пожежно-рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. Мої співчуття непоправній втраті. Вбивства та страждання цивільних – це стиль жорстокої Росії, для якої людські життя не мають жодної цінності", - написав голова МВС. 

 

Фото: у Прилуках через атаку дрона загинула родина начальника місцевої пожежної частини (t.me/Klymenko_MVS)

Загалом внаслідок обстрілу Прилук загинули п'ятеро осіб. Також шестеро людей отримали поранення. 

Обстріли України з боку Росії

Росія систематично обстрілює територію України, при цьому основними цілями часто стають саме цивільні об’єкти - житлові будинки, лікарні, школи, об’єкти енергетики та транспорту. Ворог застосовує широкий арсенал засобів ураження: від ракет різного типу - крилатих, балістичних і зенітних, - до дронів-камікадзе, керованих авіабомб (КАБів) і артилерії.

Особливо інтенсивними є нічні атаки дронами Shahed, які запускають майже щодня з різних напрямків. У ніч на 4 червня терористи застосували 95 ударних безпілотників типу Shahed.

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