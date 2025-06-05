По словам Клименко, во время обстрела дрон попал в дом начальника местной пожарной части.

"Погибла его семья. Жена. Дочь - патрульная полицейская. И ее годовалый сын. Спасатель этой страшной ночью вместе с пожарно-спасательной командой находился на местах ликвидации последствий ударов врага. Мои соболезнования непоправимой потере. Убийства и страдания гражданских - это стиль жестокой России, для которой человеческие жизни не имеют никакой ценности", - написал глава МВД.

Фото: в Прилуках из-за атаки дрона погибла семья начальника местной пожарной части (t.me/Klymenko_MVS)

Всего в результате обстрела Прилук погибли пять человек. Также шесть человек получили ранения.