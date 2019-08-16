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У Прилуках на 210-му окрузі відбуваються зіткнення

Новини » Вибори 2019    16.08.2019 - 12:18
У Прилуках на 210-му окрузі відбуваються зіткнення
Фото: "тітушки" біля будівлі, де знаходиться ОВК 210 округу (facebook.com/PanoramaChernihivshini)

У будівлю ОВК закинули димову шашку

Під будівлею окружної виборчої комісії на 210 окрузі в Прилуках (Чернігівська область) відбуваються зіткнення: кидають димові шашки, також там помічені "тітушки". Про це повідомляє видання "Слово і діло", а також місцеві пабліки.

Вот как то так ! Как же не хочется терять власть Дубелю и Корове что готовы даже Палить все что бы бюллетени не уехали в ЦВК где реакция Президента эти Шакалы должны сесть !

Опубліковано Евгенією Аверьяновою Четвер, 15 серпня 2019 р.

Зокрема, на один з поверхів будівлі, де знаходиться ОВК, закинули димову шашку для того, щоб отримати доступ до бюлетенів.

У Прилуках на 210-му окрузі відбуваються зіткнення

Місцеві пабліки повідомляють, що біля будівлі ОВК збираються "тітушки", щоб залякувати місцевих жителів.

"Увага!!! Коровченко збирає своїх "тітушок" під ОВК, щоб залякувати місцевих жителів, які приходять підтримати Приходька", - пише портал "Панорама Чернігівщини".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія раніше зобов'язала окружну виборчу комісію 210-го округу скласти і подати уточнюючий протокол за підсумками голосування на позачергових виборах до Верховної ради. ЦВК очікує надання протоколу не пізніше 12:00 16 серпня.

Слід зазначити, це єдиний округ, де не оголошений обраним депутат. Також Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав ОВК визнати недійсним голосування на виборчій дільниці №740243.

Як писало РБК-Україна раніше, Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила встановлення результатів виборів до Ради на 210 окрузі (Чернігівська область).

Варто відзначити, що список депутатів Верховної ради України IX скликання у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр" був опублікований без прізвища, оскільки ще не встановлені результати виборів в окрузі №210.

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