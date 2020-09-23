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В приложении "Дія" появится свидетельство о рождении

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины на заседании 23 сентября принял постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей до 14 лет. В ближайшее время документ появится в приложении "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что свидетельство о рождении будет отображаться в мобильном приложении у обоих родителей.

"Вместе со свидетельством также отображаться и актуальная прописка ребенка. Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую ​​же юридическую силу, что и бумажные", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что принятое постановление определяет порядок заказа, формирование, представление и установление достоверности электронной свидетельства о рождении.

Кроме того, постановлением определено возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Ранее сообщалось, что в "Дія" будет отображаться справка о взятии на учет внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, ранее Кабмин одобрил законопроект, который разрешит внутренние перелеты по электронным паспортам в приложении "Дія".

Также в приложении "Дія" появится квалифицированная электронная подпись.

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