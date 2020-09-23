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У додатку "Дія" з'явиться свідоцтво про народження

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України на засіданні 23 вересня прийняв постанову, згідно з яким вводиться цифрове свідоцтво про народження дітей до 14 років. Найближчим часом документ з'явиться в додатку "Дія".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що свідоцтво про народження буде відображатися в мобільному додатку в обох батьків.

"Разом зі свідоцтвом відображатися актуальна прописка дитини. Відтепер електронне свідоцтво про народження має таку ж юридичну силу, що і паперові", - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що прийнята постанова визначає порядок замовлення, формування, подання та встановлення достовірності електронного свідоцтва про народження.

Крім того, постановою визначено можливість передачі цифрового свідоцтва про народження у вигляді електронних копій.

Раніше повідомлялося, що "Дія" буде відображатися довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб

Крім того, раніше Кабмін схвалив законопроект, який дозволить внутрішні перельоти за електронними паспортами у програмі "Дія".

Також в додатку "Дія" з'явиться кваліфікований електронний підпис.

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